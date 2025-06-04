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Росія атакувала завод біоетанолу на Сумщині

4 червня 2025 09:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
РФ атакувала завод біоетанолу на Сумщині — масштабна пожежа
Зруйнована будівля заводу. Фото: Сумська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 4 червня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по території Лебединської громади на Сумщині. За попередніми даними, зафіксовано влучання щонайменше 12 безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА

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Один із ударів припав на виробничий об'єкт у сільській місцевості громади. Мішенню став завод із виготовлення біоетанолу, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. В результаті пошкоджено цистерни та стався розлив патоки.

Сумська область
Пожежа. Фото: Сумська ОВА

Постраждалих серед населення немає, проте вогонь і вибухова хвиля завдали шкоди не лише інфраструктурі підприємства, а й житловому сектору. Орієнтовно пошкоджено до десяти приватних будинків.

Лебединська громада
Розлив біоетанолу. Фото: Сумська ОВА

Остаточний обсяг руйнувань і збитків наразі встановлюється.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, російські війська завдали удару по Сумах.

Згодом заступник голови Сумської райради Володимир Біцкак заявив, що по Сумах вдарили касетними боєприпасами.

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