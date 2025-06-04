РФ атакувала завод біоетанолу на Сумщині — масштабна пожежа

Росія атакувала завод біоетанолу на Сумщині
У ніч на 4 червня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе по території Лебединської громади на Сумщині. За попередніми даними, зафіксовано влучання щонайменше 12 безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
На Сумщині дрони атакували завод із виготовлення біоетанолу
Один із ударів припав на виробничий об'єкт у сільській місцевості громади. Мішенню став завод із виготовлення біоетанолу, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. В результаті пошкоджено цистерни та стався розлив патоки.
Постраждалих серед населення немає, проте вогонь і вибухова хвиля завдали шкоди не лише інфраструктурі підприємства, а й житловому сектору. Орієнтовно пошкоджено до десяти приватних будинків.
Остаточний обсяг руйнувань і збитків наразі встановлюється.
Нагадаємо, вчора, 3 червня, російські війська завдали удару по Сумах.
Згодом заступник голови Сумської райради Володимир Біцкак заявив, що по Сумах вдарили касетними боєприпасами.
Читайте Новини.LIVE!