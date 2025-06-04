РФ атаковала завод биоэтанола на Сумщине — масштабный пожар

Разрушенное здание завода. Фото: Сумская ОГА

В ночь на 4 июня российские войска совершили атаку дронами-камикадзе по территории Лебединской общины на Сумщине. По предварительным данным, зафиксировано попадание по меньшей мере 12 беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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Один из ударов пришелся на производственный объект в сельской местности общины. Мишенью стал завод по изготовлению биоэтанола, в результате чего возник масштабный пожар. В результате повреждены цистерны и произошел разлив патоки.

Пожар. Фото: Сумская ОГА

Пострадавших среди населения нет, однако огонь и взрывная волна нанесли ущерб не только инфраструктуре предприятия, но и жилому сектору. Ориентировочно повреждено до десяти частных домов.

Разлив биоэтанола. Фото: Сумская ОГА

Окончательный объем разрушений и ущерба в настоящее время устанавливается.

Напомним, вчера, 3 июня, российские войска нанесли удар по Сумах.

Впоследствии заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицкак заявил, что по Сумах ударили кассетными боеприпасами.