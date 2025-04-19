У Херсоні в лікарні помер 16-річний постраждалий після авіаудару

Медики з постраждалим. Ілюстративне фото: Суспільне

Внаслідок російського удару по Херсону у четвер, 17 квітня, авіаційною бомбою у лікарні померла дитина. 16-річний хлопець зазнав тяжких поранень, і медики не змогли врятувати його життя.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 19 квітня.

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"Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини", — написав голова ОВА.

Прокудін розповів, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок атаки, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за життя неповнолітнього.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, окупанти атакували дроном автомобіль "швидкої допомоги" у Херсоні.

А в Запоріжжі вночі РФ вдарила по автотранспортному підприємству.