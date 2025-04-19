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В больнице Херсона умер ребенок, пострадавший от атаки

19 апреля 2025 10:12
Евгения Брюховецкая - редактор
В Херсоне в больнице умер 16-летний пострадавший после авиаудара
Медики с пострадавшим. Иллюстративное фото: Суспільне
Евгения Брюховецкая - редактор

В результате российского удара по Херсону в четверг, 17 апреля, авиационной бомбой в больнице умер ребенок. 16-летний парень получил тяжелые ранения, и медики не смогли спасти его жизнь.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 19 апреля.

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"Российский авиаудар по Центральному району Херсона, который произошел 17 апреля, унес жизнь ребенка", — написал глава ОГА.

Прокудин рассказал, что 16-летний парень, который получил тяжелые ранения в результате атаки, умер в больнице. Медики до последнего боролись за жизнь несовершеннолетнего.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, оккупанты атаковали дроном автомобиль "скорой помощи" в Херсоне.

А в Запорожье ночью РФ ударила по автотранспортному предприятию.

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