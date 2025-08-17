Відео
У Латвії висловилися про переговори Трампа з Путіним — що заявили

У Латвії висловилися про переговори Трампа з Путіним — що заявили

Дата публікації: 17 серпня 2025 07:52
Рінкевичс відреагував на переговори Трампа з Путіним на Алясці
Едгарс Рінкевичс. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловився про зустріч американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За його словами, найближчим часом буде зрозуміло, чи продовжить Кремль затягувати час, чи покаже прагнення завершити війну в Україні.

Про це повідомляє Delfi.

Реакція Рінкевичса на переговори Трампа і Путіна

Рінкевичс вважає, що зустріч Трампа та Путіна варто сприймати як один з елементів складного процесу, який спрямований на досягнення миру в Україні.

"Ми бачимо, що президент США і Путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у звʼязку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки немає, і Росія продовжує агресію проти України", — зауважив він.

За його словами, адміністрація США та Трамп активно консультуються з лідерами європейських країн та Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорюють подальші кроки та можливе укладання мирної угоди. 

Лідер Латвії вважає, що процес ще постане перед труднощами, тому вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль.

За його словами, наступний тиждень може бути дуже напруженим, оскільки 18 серпня відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. 

"Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього Росія насправді, чи прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду", — додав він.

Нагадаємо, у розмові з європейськими лідерами Трамп заявив про готовність надати Україні гарантії безпеки.

Повідомлялося, що очільники європейських країн запрошені на зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня.

війна володимир путін Дональд Трамп Латвія Україна Едгарс Рінкевичс
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
