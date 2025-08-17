Відео
Головна Новини дня Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, — WSJ

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, — WSJ

Дата публікації: 17 серпня 2025 07:27
Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки
Дональд Трамп. Фото: AP

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив європейським лідерам під час телефонної розмови, що готовий надати Україні гарантії безпеки. Це сталося після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Американські гарантії безпеки для України

Під час розмови з лідерами країн Європи Трамп зазначив, що Путін хоче продовжувати війну, попри сигнали про готовність до діалогу.

Джерела видання зауважили, що лідер США був "втомленим та роздратованим" після зустрічі з російським диктатором. Крім того, він працював без відпочинку майже добу.

Трамп обговорив з лідерами країн Європи пропозицію премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні про гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею пʼятою НАТО про колективну оборону.

Видання зазначає, що Київ давно заявляє про безпекові гарантії від Вашингтона, однак в Білому домі не давали жодних обіцянок.

Наразі йдеться про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції у лідерстві зі Штатами. Однак розміщення американських солдатів не передбачається.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", — зазначили європейські посадовці.

Водночас сторони переговорів по-різному трактують, чи мається на увазі безпосередній військовий компонент.

Нагадаємо, Трамп запросив декількох європейських лідерів здійснити візит до Вашингтона разом із Президентом України Володимиром Зеленським. 

Раніше ЗМІ писали, що американський лідер хоче організувати зустріч із Зеленським та Путіним 22 серпня.

США війна Дональд Трамп Україна Європа гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
