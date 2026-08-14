У небі над Латвією винищувачі союзників НАТО збили безпілотник

Бійці армії Латвії. Фото: кадр з відео

Авіація союзників НАТО успішно ліквідувала у п'ятницю, 14 серпня, безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Під час інциденту військові оголошували тривогу для жителів кількох муніципалітетів на сході країни із закликом перейти в укриття, однак наразі небезпека минула.

Про це заявила пресслужба армії Латвії, передає Новини.LIVE.

До Латвії 14 серпня залетів безпілотник

Військова авіація країн-союзниць НАТО перехопила та знищила безпілотний літальний апарат, який незаконно перетнув кордон і опинився в повітряному просторі Латвії. Після завершення операції зі знешкодження цілі військові офіційно підтвердили скасування небезпеки.

Повідомленя про збиття дрона. Фото: скриншот X

Перед цим пресслужба латвійської армії терміново попередила про появу повітряної загрози жителів відразу чотирьох муніципалітетів: Аугшдаугава, Прейлі, Резекне та Балві. Військове командування закликало населення негайно вжити захисних заходів безпеки, перейти до закритих приміщень, дотримуватися правила двох стін і уважно стежити за офіційними повідомленнями в разі виявлення підозрілих об'єктів.

У пресслужбі зазначили, що детальніші та додаткові дані щодо інциденту невдовзі оприлюднять пізніше на офіційних сторінках Національних збройних сил у соціальних мережах.

Читайте також:

Також Новини.LIVE інформували, що уряд Латвії розглядає питання щодо тимчасового закриття автомобільного пункту пропуску "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю через зростання ризиків для національної безпеки та активізацію нелегальних міграційних потоків.

Одночасно Рига прагне масштабувати українські знання сфері захисту від безпілотної авіації, розраховуючи інтегрувати ці тактичні рішення в загальну систему протиповітряної оборони Північноатлантичного альянсу.