Латвія може закрити єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Латвійський кордон. Ілюстративне фото: InfoMigrants

Уряд Латвії у вівторок, 4 серпня, розгляне пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо призупинення роботи автомобільного пункту пропуску "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю. Причиною називають загрозу безпеці країни та зростання нелегальної міграції.

Про це повідомляє Delfi, інформує Новини.LIVE.

Чому Латвія хоче закрити КПП

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Білорусь продовжує здійснювати гібридну атаку на країну, використовуючи міграційний тиск. За його словами, влада має застосовувати всі доступні заходи для зміцнення безпеки та зменшення навантаження на кордон.

Очільник уряду наголосив, що рішення повинні ґрунтуватися на фактах і статистичних даних, які покажуть ефективність таких кроків.

У МВС Латвії вважають, що тимчасове закриття єдиного автомобільного пункту пропуску на латвійсько-білоруському кордоні дозволить ефективніше використовувати ресурси Державної прикордонної служби та знизити тиск, пов'язаний із нелегальною міграцією.

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Що відомо про ситуацію на кордоні

У міністерстві зазначили, що Білорусь протягом тривалого часу сприяє неконтрольованому переміщенню громадян третіх країн до зовнішнього кордону Європейського Союзу, створюючи загрозу безпеці Латвії.

Наразі прикордонний контроль у пункті пропуску "Патернієкі" фактично не здійснюється через технічні збої в інформаційних системах, які виявили 31 липня.

За даними латвійської влади, від початку року майже 8 тисяч мігрантів намагалися незаконно потрапити до країни з території Білорусі. Це майже у дев'ять разів більше, ніж кількість таких спроб на литовському напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сторони обговорили розвиток оборонної співпраці, зокрема реалізацію ініціативи Drone Deal, а також подальшу підтримку України.

Також Новини.LIVE писали, у латвійському місті Єлгава відбувся благодійний фестиваль UkrFest, який об'єднав українців і жителів Латвії. Під час заходу вдалося зібрати кошти на потреби українських військових, а також популяризувати українську культуру за кордоном.