Латвія може закрити єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Латвійський кордон. Ілюстративне фото: InfoMigrants

Правительство Латвии во вторник, 4 августа, рассмотрит предложение Министерства внутренних дел о приостановке работы автомобильного пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью. Причиной называют угрозу безопасности страны и рост нелегальной миграции.

Об этом сообщает Delfi, информирует Новини.LIVE.

Почему Латвия хочет закрыть КПП

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную атаку на страну, используя миграционное давление. По его словам, власти должны применять все доступные меры для укрепления безопасности и снижения нагрузки на границу.

Глава правительства подчеркнул, что решения должны основываться на фактах и статистических данных, которые покажут эффективность таких шагов.

В МВД Латвии считают, что временное закрытие единственного автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе позволит эффективнее использовать ресурсы Государственной пограничной службы и снизить давление, связанное с нелегальной миграцией.

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Что известно о ситуации на границе

В министерстве отметили, что Беларусь в течение длительного времени способствует неконтролируемому перемещению граждан третьих стран к внешней границе Европейского Союза, создавая угрозу безопасности Латвии.

В настоящее время пограничный контроль в пункте пропуска «Патерниеки» фактически не осуществляется из-за технических сбоев в информационных системах, обнаруженных 31 июля.

По данным латвийских властей, с начала года почти 8 тысяч мигрантов пытались незаконно попасть в страну с территории Беларуси. Это почти в девять раз больше, чем количество таких попыток на литовском направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили развитие оборонного сотрудничества, в частности реализацию инициативы Drone Deal, а также дальнейшую поддержку Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в латвийском городе Елгава состоялся благотворительный фестиваль UkrFest, который объединил украинцев и жителей Латвии. В ходе мероприятия удалось собрать средства на нужды украинских военных, а также популяризировать украинскую культуру за рубежом.