Вибухи у Кропивницькому 12 липня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові фіксували в області ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звук вибухів у Кропивницькому в ніч проти 12 липня

"У Кропивницькому було чутно вибухи, інформують кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:11.

Водночас військові поінформували, що безпілотники які фіксуються у Кіровоградській області, тримають курс на Черкаську область. Крім того, дрони з Дніпропетровської області навпаки, летять в напрямку Кіровоградської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

Крім того, вибухи лунали у Миколаєві та низці інших міст.