Вибухи у Кропивницькому 12 липня

У Кропивницькому прогриміли вибухи
Вибухи у Кропивницькому пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові фіксували в області ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звук вибухів у Кропивницькому в ніч проти 12 липня
"У Кропивницькому було чутно вибухи, інформують кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:11.
Водночас військові поінформували, що безпілотники які фіксуються у Кіровоградській області, тримають курс на Черкаську область. Крім того, дрони з Дніпропетровської області навпаки, летять в напрямку Кіровоградської.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.
Крім того, вибухи лунали у Миколаєві та низці інших міст.
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