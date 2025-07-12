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У Кропивницькому прогриміли вибухи

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 00:15
Вибухи у Кропивницькому 12 липня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові фіксували в області ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звук вибухів у Кропивницькому в ніч проти 12 липня

"У Кропивницькому було чутно вибухи, інформують кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:11.

Водночас військові поінформували, що безпілотники які фіксуються у Кіровоградській області, тримають курс на Черкаську область. Крім того, дрони з Дніпропетровської області навпаки, летять в напрямку Кіровоградської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Кропивницькому 12 липня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

Крім того, вибухи лунали у Миколаєві та низці інших міст.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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