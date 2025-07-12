Взрывы в Кропивницком 12 июля

В Кропивницком прогремели взрывы
Взрывы в Кропивницком прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Военные фиксировали в области вражеские беспилотники.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звук взрывов в Кропивницком в ночь на 12 июля
"В Кропивницком были слышны взрывы, информируют корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:11.
В то же время военные сообщили, что беспилотники, которые фиксируются в Кировоградской области, держат курс на Черкасскую область. Кроме того, дроны из Днепропетровской области наоборот, летят в направлении Кировоградской.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.
Кроме того, взрывы раздавались в Николаеве и ряде других городов.
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