Взрывы в Кропивницком 12 июля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Кропивницком прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Военные фиксировали в области вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звук взрывов в Кропивницком в ночь на 12 июля

"В Кропивницком были слышны взрывы, информируют корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:11.

В то же время военные сообщили, что беспилотники, которые фиксируются в Кировоградской области, держат курс на Черкасскую область. Кроме того, дроны из Днепропетровской области наоборот, летят в направлении Кировоградской.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:15 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаеве и ряде других городов.