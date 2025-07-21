Вибухи у Кропивницькому 21 липня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Кропивницькому у понеділок, 21 липня, пролунали вибухи. У напрямку міста рухалась швидкісна ціль.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Атака на Кропивницький 21 липня

Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Реклама

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Кропивницького.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 12:45 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

Реклама

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.

Зокрема, під ударом росіян опинився Київ. У столиці зафіксовано численні пошкодження інфраструктури, відомо про вісім поранених.