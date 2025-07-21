Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кропивницькому чутно вибухи, — ЗМІ

У Кропивницькому чутно вибухи, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:41
Вибухи у Кропивницькому 21 липня - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Кропивницькому у понеділок, 21 липня, пролунали вибухи. У напрямку міста рухалась швидкісна ціль. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Атака на Кропивницький 21 липня

Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Реклама

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Кропивницького.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 12:45 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

Реклама
Де існує загроза балістики та дронів вдень 21 липня - карта
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.

Зокрема, під ударом росіян опинився Київ. У столиці зафіксовано численні пошкодження інфраструктури, відомо про вісім поранених.

російські війська обстріли війна в Україні атака Кропивницький
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації