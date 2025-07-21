Вибухи у Кропивницькому 21 липня - що відомо

У Кропивницькому чутно вибухи, — ЗМІ
Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:41
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео
У Кропивницькому у понеділок, 21 липня, пролунали вибухи. У напрямку міста рухалась швидкісна ціль.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Реклама
Читайте також:
Атака на Кропивницький 21 липня
Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Реклама
Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Кропивницького.
Зазначимо, що станом на 12:45 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.
Реклама
Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 450 повітряних цілей, у містах лунали вибухи.
Зокрема, під ударом росіян опинився Київ. У столиці зафіксовано численні пошкодження інфраструктури, відомо про вісім поранених.
Реклама
Читайте Новини.LIVE!