Взрывы в Кропивницком 21 июля - что известно

В Кропивницком слышны взрывы, — СМИ
Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:41
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: кадр из видео
В Кропивницком в понедельник, 21 июля, прогремели взрывы. В направлении города двигалась скоростная цель.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии там сообщили о движении скоростной цели в направлении Кропивницкого.
Отметим, что по состоянию на 12:45 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, ночью враг запустил по Украине 450 воздушных целей, в городах раздавались взрывы.
В частности, под ударом россиян оказался Киев. В столице зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры, известно о восьми раненых.
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