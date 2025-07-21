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В Кропивницком слышны взрывы, — СМИ

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Дата публикации 21 июля 2025 12:41
Взрывы в Кропивницком 21 июля - что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Кропивницком в понедельник, 21 июля, прогремели взрывы. В направлении города двигалась скоростная цель.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Кропивницкий 21 июля

Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии там сообщили о движении скоростной цели в направлении Кропивницкого.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 12:45 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Де існує загроза балістики та дронів вдень 21 липня - карта
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью враг запустил по Украине 450 воздушных целей, в городах раздавались взрывы.

В частности, под ударом россиян оказался Киев. В столице зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры, известно о восьми раненых.

российские войска обстрелы война в Украине атака Кропивницкий
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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