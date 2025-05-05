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У Кропивницькому було чути вибух

5 травня 2025 04:48
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Кропивницькому 5 травня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Кропивницькому пролунав прямо зараз, зранку 5 травня. Військові попереджали про загрозу дронів, в тому числі для Кіровоградської області.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звук вибуху у Кропивницькому зранку 5 травня

"У Кропивницькому пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:44.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, до на півночі та сході Кіровоградської області зафіксовано ударні безпілотники росіян, які рухалися курсом на захід.

Оновлено о 04:52

У місті пролунав повторний вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибух у Кропивницькому 5 травня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі дуже багато вибухів пролунало у Конотопі Сумської області.

Пізніше мер міста Артем Семеніхін уточнив, що росіяни комбіновано атакували Конотоп дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу знищено інфраструктурний об'єкт.

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