Вибух у Кропивницькому 5 травня

У Кропивницькому було чути вибух
Вибухи у Кропивницькому пролунав прямо зараз, зранку 5 травня. Військові попереджали про загрозу дронів, в тому числі для Кіровоградської області.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звук вибуху у Кропивницькому зранку 5 травня
"У Кропивницькому пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:44.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, до на півночі та сході Кіровоградської області зафіксовано ударні безпілотники росіян, які рухалися курсом на захід.
Оновлено о 04:52
У місті пролунав повторний вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі дуже багато вибухів пролунало у Конотопі Сумської області.
Пізніше мер міста Артем Семеніхін уточнив, що росіяни комбіновано атакували Конотоп дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу знищено інфраструктурний об'єкт.
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