Вибух у Кропивницькому 5 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому пролунав прямо зараз, зранку 5 травня. Військові попереджали про загрозу дронів, в тому числі для Кіровоградської області.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звук вибуху у Кропивницькому зранку 5 травня

"У Кропивницькому пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:44.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, до на півночі та сході Кіровоградської області зафіксовано ударні безпілотники росіян, які рухалися курсом на захід.

Оновлено о 04:52

У місті пролунав повторний вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі дуже багато вибухів пролунало у Конотопі Сумської області.

Пізніше мер міста Артем Семеніхін уточнив, що росіяни комбіновано атакували Конотоп дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу знищено інфраструктурний об'єкт.