Взрыв в Кропивницком 5 мая

В Кропивницком был слышен взрыв
Взрывы в Кропивницком прогремели прямо сейчас, утром 5 мая. Военные предупреждали об угрозе дронов, в том числе для Кировоградской области.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Звук взрыва в Кропивницком утром 5 мая
"В Кропивницком прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:44.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что на севере и востоке Кировоградской области зафиксированы ударные беспилотники россиян, которые двигались курсом на запад.
Обновлено в 04:52
В городе прогремел повторный взрыв.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью очень много взрывов прозвучало в Конотопе Сумской области.
Позже мэр города Артем Семенихин уточнил, что россияне комбинированно атаковали Конотоп дронами и баллистикой. В результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект.
Читайте Новини.LIVE!