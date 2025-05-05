Взрыв в Кропивницком 5 мая

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Кропивницком прогремели прямо сейчас, утром 5 мая. Военные предупреждали об угрозе дронов, в том числе для Кировоградской области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звук взрыва в Кропивницком утром 5 мая

"В Кропивницком прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:44.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что на севере и востоке Кировоградской области зафиксированы ударные беспилотники россиян, которые двигались курсом на запад.

Обновлено в 04:52

В городе прогремел повторный взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью очень много взрывов прозвучало в Конотопе Сумской области.

Позже мэр города Артем Семенихин уточнил, что россияне комбинированно атаковали Конотоп дронами и баллистикой. В результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект.