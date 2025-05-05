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В Кропивницком был слышен взрыв

5 мая 2025 04:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Кропивницком 5 мая
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Кропивницком прогремели прямо сейчас, утром 5 мая. Военные предупреждали об угрозе дронов, в том числе для Кировоградской области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звук взрыва в Кропивницком утром 5 мая

"В Кропивницком прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:44.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что на севере и востоке Кировоградской области зафиксированы ударные беспилотники россиян, которые двигались курсом на запад.

Обновлено в 04:52

В городе прогремел повторный взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибух у Кропивницькому 5 травня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью очень много взрывов прозвучало в Конотопе Сумской области.

Позже мэр города Артем Семенихин уточнил, что россияне комбинированно атаковали Конотоп дронами и баллистикой. В результате обстрела уничтожен инфраструктурный объект.

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