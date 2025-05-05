Обстріл Конотопу 5 травня — знищено інфраструктурний об'єкт

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 5 травня російські окупанти комбіновано атакували Конотоп Сумської області дронами та балістикою. Росіяни били з періодичністю, щоб завдали більше шкоди.

Про це у Telegram повідомляє мер Конотопа Артем Семеніхін.

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"Попередньо без жертв та постраждалих. Загроза балістики зберігається. Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. Кацапи били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори", — йдеться у повідомленні.

Також Семеніхін додав, що через ворожу атаку знищено інфраструктурний об'єкт. Однак він наголосив, що все буде відбудовано.

"В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста… Відбудуємо все, причому за гроші кацапів. Обов’язково переможемо! І саме головне, що без постраждалих і загиблих", — резюмував мер Конотопу.

Нагадаємо, що цієї ночі у Конотопі пролунало дуже багато вибухів.

Також ми писали, що у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування балістики.