Обстрел Конотопа 5 мая — уничтожен инфраструктурный объект

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 5 мая российские оккупанты комбинированно атаковали Конотоп Сумской области дронами и баллистикой. Россияне били с периодичностью, чтобы нанесли больше вреда.

Об этом в Telegram сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Конотопу в ночь на 5 мая

"Предварительно без жертв и пострадавших. Угроза баллистики сохраняется. Атака была комбинированная с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. Кацапы били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные уроды", — говорится в сообщении.

Также Семенихин добавил, что из-за вражеской атаки уничтожен инфраструктурный объект. Однако он подчеркнул, что все будет восстановлено.

"В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города... Отстроим все, причем за деньги кацапов. Обязательно победим! И самое главное, что без пострадавших и погибших", — резюмировал мэр Конотопа.

Напомним, что этой ночью в Конотопе прозвучало очень много взрывов.

Также мы писали, что в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистики.