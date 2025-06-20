У Кривому Розі військовий поранив дитину з пневматичної зброї

Чоловік тримає пістолет у руці. Ілюстративне фото: sprotyvg7.com.ua

У Кривому Розі військовий поранив дитину, вистреливши з пневматичної зброї. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це "Суспільному" повідомив речник територіального управління Державного бюро ро зслідувань Олександр Білка.

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Військовий поранив дитину зі зброї — що відомо

Речника територіального управління ДБР повідомив, що наразі слідчі з’ясовують обставини поранення дитини, яке сталося у Кривому Розі у четвер, 19 червня.

"За даними слідства, військовослужбовець, перебуваючи у відпустці, з балкону четвертого поверху здійснив чотири постріли з пневматичного пістолета спорядженого металевими кульками у напрямку дитячого майданчика. Через це 10 річний хлопчик, який був на майданчику отримав поранення", — повідомив речник ДБР.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають.

Зброя, з якої військовий вистрелив у хлопчика. Фото: "Свої Кривий Ріг"

Нагадаємо, що нещодавно в Житомирі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей.

Крім того, у Львові школяр з пневматики стріляв у навчальному закладі.