У Кривому Розі військовий поранив дитину з пневматичної зброї

У Кривому Розі військовий пострілом поранив дитину — фото
У Кривому Розі військовий поранив дитину, вистреливши з пневматичної зброї. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Про це "Суспільному" повідомив речник територіального управління Державного бюро ро зслідувань Олександр Білка.
Військовий поранив дитину зі зброї — що відомо
Речника територіального управління ДБР повідомив, що наразі слідчі з’ясовують обставини поранення дитини, яке сталося у Кривому Розі у четвер, 19 червня.
"За даними слідства, військовослужбовець, перебуваючи у відпустці, з балкону четвертого поверху здійснив чотири постріли з пневматичного пістолета спорядженого металевими кульками у напрямку дитячого майданчика. Через це 10 річний хлопчик, який був на майданчику отримав поранення", — повідомив речник ДБР.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що нещодавно в Житомирі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей.
Крім того, у Львові школяр з пневматики стріляв у навчальному закладі.
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