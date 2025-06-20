В Кривом Роге военный ранил ребенка из пневматического оружия

В Кривом Роге военный выстрелом ранил ребенка — фото
В Кривом Роге военный ранил ребенка, выстрелив из пневматического оружия. Правоохранители начали досудебное расследование.
Об этом "Суспільному" сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований бюро расследований Александр Белка.
Военный ранил ребенка из оружия — что известно известно
Спикер территориального управления ГБР сообщил, что сейчас следователи выясняют обстоятельства ранения ребенка, которое произошло в Кривом Роге в четверг, 19 июня.
"По данным следствия, военнослужащий, находясь в отпуске, с балкона четвертого этажа совершил четыре выстрела из пневматического пистолета снаряженного металлическими шариками в направлении детской площадки. Из-за этого 10-летний мальчик, который был на площадке получил ранения", — сообщил представитель ГБР.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что недавно в Житомире произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Кроме того, во Львове школьник из пневматики стрелял в учебном заведении.
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