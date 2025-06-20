В Кривом Роге военный ранил ребенка из пневматического оружия

Мужчина держит пистолет в руке. Иллюстративное фото: sprotyvg7.com.ua

В Кривом Роге военный ранил ребенка, выстрелив из пневматического оружия. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований бюро расследований Александр Белка.

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Военный ранил ребенка из оружия — что известно известно

Спикер территориального управления ГБР сообщил, что сейчас следователи выясняют обстоятельства ранения ребенка, которое произошло в Кривом Роге в четверг, 19 июня.

"По данным следствия, военнослужащий, находясь в отпуске, с балкона четвертого этажа совершил четыре выстрела из пневматического пистолета снаряженного металлическими шариками в направлении детской площадки. Из-за этого 10-летний мальчик, который был на площадке получил ранения", — сообщил представитель ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Оружие, из которого военный выстрелил в мальчика. Фото: "Свои Кривой Рог"

Напомним, что недавно в Житомире произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Кроме того, во Львове школьник из пневматики стрелял в учебном заведении.