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В Кривом Роге военный выстрелом ранил ребенка — фото

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Дата публикации 20 июня 2025 18:46
В Кривом Роге военный ранил ребенка из пневматического оружия
Мужчина держит пистолет в руке. Иллюстративное фото: sprotyvg7.com.ua
Ключові моменти Военный ранил ребенка из оружия — что известноизвестно

В Кривом Роге военный ранил ребенка, выстрелив из пневматического оружия. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований  бюро расследований Александр Белка.

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Мальчик, в которого стрелял военный в Кривом Роге. Фото: "Свои Кривой Рог"

Военный ранил ребенка из оружия — что известно известно

Спикер территориального управления ГБР сообщил, что сейчас следователи выясняют обстоятельства ранения ребенка, которое произошло в Кривом Роге в четверг, 19 июня.

"По данным следствия, военнослужащий, находясь в отпуске, с балкона четвертого этажа совершил четыре выстрела из пневматического пистолета снаряженного металлическими шариками в направлении детской площадки. Из-за этого 10-летний мальчик, который был на площадке получил ранения", — сообщил представитель ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Стрілянина у Кривому Розі
Оружие, из которого военный выстрелил в мальчика. Фото: "Свои Кривой Рог"

Напомним, что недавно в Житомире произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Кроме того, во Львове школьник из пневматики стрелял в учебном заведении.

оружие Кривой Рог ребенок военнослужащие пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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