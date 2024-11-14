Удар по Кривому Рогу 11 листопада — в місті прощаються із загиблою сім'єю

Прощання з сім'єю у Кривому Розі. Фото: Радіо Свобода

У Кривому Розі сьогодні прощаються з мамою та трьома дітьми, які загинули внаслідок обстрілів міста 11 листопада. Того дня російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Прощання з сім'єю у Кривому Розі

Журналісти розповіли, що 14 листопада у Кривому Розі прощаються з Оленою Кулик та її трьома дітьми, яким було 10 років, 2 роки та 2 місяці. Усі вони загинули внаслідок обстрілів міста 11 листопада. Вижив лише їхній батько.

Як відомо, того дня російські війська завдали ракетного удару і зруйнували під'їзди та дах житлового п'ятиповерхового будинку. Також 14 людей, в тому числі діти, зазнали поранень.

Рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи понад 14 годин. На місці працювали усі служби. Постраждали понад 40 багатоквартирних будинків. 13 листопада у місті було оголошено жалобу за загиблими. Загалом, того дня загинуло четверо осіб.

Нагадаємо, вночі 14 листопада окупанти випустили по Україні 59 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.

А 10 листопада російська армія атакувала рекордною кількість дронів — 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу.