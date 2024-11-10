РФ випустила по Україні рекордну кількість БпЛА

Мобільні групи збивають дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 10 листопада російська армія атакувала українські міста 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу. Це рекордна кількість безпілотників, які окупанти випустили за ніч по Україні.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Атака по Україні в ніч на 10 листопада

Противник атакував Україну рекордною кількістю БпЛА. Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 145 повітряних цілей. Росіяни випустили по Україні ударні "шахеди" та безпілотники невстановленого типу.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях", — повідомили в Повітряних силах.

Пост ПС ЗСУ про масовану нічну атаку. Фото: скриншот

За інформацією ПС, у різних областях України локаційно втрачено 67 ворожих безпілотників. Крім того, 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Наслідки нічної атаки 10 листопада

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, через масовану нічну атаку постраждала Одеська область та інші регіони України.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога", — додали у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада російські військові здійснили черговий масований обстріл Одеси. По місту запустили безпілотники. Внаслідок атаки постраждали люди.

На Харківщині, в Куп'янській громаді, припинило роботу останнє відділення Укрпошти, також уже не працюють банкомати. Це сталося через постійні російські обстріли.