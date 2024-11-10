РФ выпустила по Украине рекордное количество БпЛА

Мобильные группы сбивают дроны. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 ноября российская армия атаковала украинские города 145 "шахедами" и БпЛА неустановленного типа. Это рекордное количество беспилотников, которые оккупанты выпустили за ночь по Украине.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Атака по Украине в ночь на 10 ноября

Противник атаковал Украину рекордным количеством БпЛА. В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 145 воздушных целей. Россияне выпустили по Украине ударные "шахеды" и беспилотники неустановленного типа.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62 БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях", — сообщили в Воздушных силах.

Пост ПС ВСУ о массированной ночной атаке. Фото: скриншот

По информации ПС, в разных областях Украины локационно потеряно 67 вражеских беспилотников. Кроме того, 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Белоруссии и РФ.

Последствия ночной атаки 10 ноября

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, из-за массированной ночной атаки пострадала Одесская область и другие регионы Украины.

"Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские военные совершили очередной массированный обстрел Одессы. По городу запустили беспилотники. В результате атаки пострадали люди.

В Харьковской области в Купянской громаде прекратило работу последнее отделение Укрпошты, также уже не работают банкоматы. Это произошло из-за постоянных российских обстрелов.