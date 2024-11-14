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В Кривом Роге прощаются с семьей, погибшей после атаки РФ

14 ноября 2024 12:48
Карина Приходько - Редактор
Удар по Кривому Рогу 11 ноября - в городе прощаются с погибшей семьей
Прощание с семьей в Кривом Роге Фото: Радио Свобода
Карина Приходько - Редактор

В Кривом Роге сегодня прощаются с мамой и тремя детьми, погибшими в результате обстрелов города 11 ноября. В тот день российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Прощание с семьей в Кривом Роге

Журналисты рассказали, что 14 ноября в Кривом Роге прощаются с Еленой Кулик и ее тремя детьми, которым было 10 лет, 2 года и 2 месяца. Все они погибли в результате обстрелов города 11 ноября. Выжил только их отец.

Как известно, в тот день российские войска нанесли ракетный удар и разрушили подъезды и крышу жилого пятиэтажного дома. Также 14 человек, в том числе дети, получили ранения.

Спасатели проводили поисково-спасательные работы более 14 часов. На месте работали все службы. Пострадали более 40-ти многоквартирных домов. 13 ноября в городе был объявлен траур по погибшим. В общей сложности, в тот день погибли четыре человека.

Напомним, ночью 14 ноября оккупанты выпустили по Украине 59 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.

А 10 ноября российская армия атаковала рекордным количество дронов — 145 "шахедами" и БпЛА неустановленного типа.

Кривой Рог дети обстрелы похороны война в Украине

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