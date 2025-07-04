У Кривому Розі пролунав вибух під час атаки Shahed

У Кривому Розі пролунав сильний вибух
Кривий Ріг 4 липня зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії. За словами міського голови, місто атакували дрони типу Shahed. Під час атаки пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
На Кривий Ріг летять "Шахеди"
Станом на 10:58 карта повітряних тривог 4 липня мала такий вигляд.
Мер закликав мешканців не знімати та не поширювати у мережі фото й відео з місць влучань або роботи ППО. Втім, в деяких місцевих ЗМІ поширюють фото з димом у небі.
Додамо, що у ПС ЗСУ попереджали про дронову загрозу для міста.
Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Кривий Ріг — внаслідок атаки були пошкоджені будівлі. Під час однієї з нещодавніх атак, російський дрон вдарив біля будівлі ТЦК.
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