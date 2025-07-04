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У Кривому Розі пролунав сильний вибух

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Дата публікації: 4 липня 2025 10:54
У Кривому Розі пролунав вибух під час атаки Shahed
Дим в небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

Кривий Ріг 4 липня зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії. За словами міського голови, місто атакували дрони типу Shahed. Під час атаки пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Станом на 10:58 карта повітряних тривог 4 липня мала такий вигляд.

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Карта повітряних тривог 4 липня. Фото: скриншот

Мер закликав мешканців не знімати та не поширювати у мережі фото й відео з місць влучань або роботи ППО. Втім, в деяких місцевих ЗМІ поширюють фото з димом у небі. 

Додамо, що у ПС ЗСУ попереджали про дронову загрозу для міста.

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Попередження про повітряну загрозу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Кривий Ріг — внаслідок атаки були пошкоджені будівлі. Під час однієї з нещодавніх атак, російський дрон вдарив біля будівлі ТЦК.

Кривий Ріг вибух Дніпропетровська область повітряна тривога Шахед БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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