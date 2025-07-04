В Кривом Роге прогремел взрыв во время атаки Shahed

Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

Кривой Рог 4 июля подвергся очередной воздушной атаке со стороны России. По словам городского головы, город атаковали дроны типа Shahed. Во время атаки прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

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По состоянию на 10:58 карта воздушных тревог 4 июля выглядела следующим образом.

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Карта воздушных тревог 4 июля. Фото: скриншот

Мэр призвал жителей не снимать и не распространять в сети фото и видео с мест попаданий или работы ПВО. Впрочем, в некоторых местных СМИ распространяют фото с дымом в небе.

Добавим, что в ПС ВСУ предупреждали о дроновую угрозу для города.

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Предупреждение о воздушной угрозе. Фото: скриншот

Напомним, недавно россияне атаковали Кривой Рог - в результате атаки были повреждены здания. Во время одной из недавних атак, российский дрон ударил возле здания ТЦК.