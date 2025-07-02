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Головна Новини дня У Кривому Розі та Нікополі російські дрони пошкодили будівлі

У Кривому Розі та Нікополі російські дрони пошкодили будівлі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 08:06
Нічна атака на Дніпропетровщину — знищено 8 дронів, є руйнування
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 2 липня армія Росії атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. За даними Повітряного командування, силам протиповітряної оборони вдалося знищити в небі над областю 8 ворожих БпЛА. Проте частина дронів завдала пошкоджень на землі.

Про наслідки ворожих ударів повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У Кривому Розі через влучання дрона загорілась будівля одного з приватних підприємств. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Ще одна атака зафіксована у Перещепинській громаді Самарівського району, де було пошкоджено фермерське господарство також із подальшим займанням. Постраждала 69-річна жінка, якій надали медичну допомогу на місці.

Нікополь обстріл
Пожежа внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині противник діяв FPV-дроном та артилерією — під обстріл потрапили районний центр та Покровська громада. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок, приватну оселю, гараж, господарську споруду, а також лінію електропередач.

Нікополь атака дрона
Вибите скло в приватному будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім того, за уточненою інформацією, ще вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.

Нагадаємо, вчора, 1 липня, російська армія завдала удару ракетою по Кам'янському району, вбивши та поранивши людей. Також вони атакували Гуляйполе, є жертви.

російські війська Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Нікополь дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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