Нічна атака на Дніпропетровщину — знищено 8 дронів, є руйнування

У Кривому Розі та Нікополі російські дрони пошкодили будівлі
У ніч проти 2 липня армія Росії атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. За даними Повітряного командування, силам протиповітряної оборони вдалося знищити в небі над областю 8 ворожих БпЛА. Проте частина дронів завдала пошкоджень на землі.
Про наслідки ворожих ударів повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки російських атак дронами по Дніпропетровщині
У Кривому Розі через влучання дрона загорілась будівля одного з приватних підприємств. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Ще одна атака зафіксована у Перещепинській громаді Самарівського району, де було пошкоджено фермерське господарство також із подальшим займанням. Постраждала 69-річна жінка, якій надали медичну допомогу на місці.
На Нікопольщині противник діяв FPV-дроном та артилерією — під обстріл потрапили районний центр та Покровська громада. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок, приватну оселю, гараж, господарську споруду, а також лінію електропередач.
Окрім того, за уточненою інформацією, ще вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.
Нагадаємо, вчора, 1 липня, російська армія завдала удару ракетою по Кам'янському району, вбивши та поранивши людей. Також вони атакували Гуляйполе, є жертви.
Читайте Новини.LIVE!