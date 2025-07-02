Ночная атака на Днепропетровщину — уничтожено 8 дронов, есть разрушения

В Кривом Роге и Никополе российские дроны повредили здания
В ночь на 2 июля армия России атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. По данным Воздушного командования, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить в небе над областью 8 вражеских БпЛА. Однако часть дронов нанесла повреждения на земле.
О последствиях вражеских ударов сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Последствия российских атак дронами по Днепропетровской области
В Кривом Роге из-за попадания дрона загорелось здание одного из частных предприятий. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Еще одна атака зафиксирована в Перещепинской громаде Самаровского района, где было повреждено фермерское хозяйство также с последующим возгоранием. Пострадала 69-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.
На Никопольщине противник действовал FPV-дроном и артиллерией — под обстрел попали районный центр и Покровская громада. В результате атаки повреждены многоэтажный дом, частный дом, гараж, хозяйственная постройка, а также линия электропередач.
Кроме того, по уточненной информации, еще вчера вечером в Никополе был изуродован частный дом в результате сброса боеприпаса с беспилотника.
Напомним, вчера, 1 июля, российская армия нанесла удар ракетой по Каменскому району, убив и ранив людей. Также они атаковали Гуляйполе, есть жертвы.
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