Вибухи у Кривому Розі 5 березня

Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 березня. В напрямку міста летіли цілі групи ударних безпілотників росіян.

Про це повідомляє "Суспільне Дніпро".

Звуки вибухів у Кривому Розі в ніч проти 5 березня

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні о 01:20.

За півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Херсонської області в напрямку Кривого Рогу летять групи ворожих дронів.

