Головна Новини дня У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 01:27
Вибухи у Кривому Розі 5 березня
Термінова новина

Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 березня. В напрямку міста летіли цілі групи ударних безпілотників росіян.

Про це повідомляє "Суспільне Дніпро".

Звуки вибухів у Кривому Розі в ніч проти 5 березня

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні о 01:20.

За півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Херсонської області в напрямку Кривого Рогу летять групи ворожих дронів.

Новина доповнюється...

Кривий Ріг вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
