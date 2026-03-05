Вибухи у Кривому Розі 5 березня

У Кривому Розі пролунали вибухи
Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 01:27
Термінова новина
Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 березня. В напрямку міста летіли цілі групи ударних безпілотників росіян.
Про це повідомляє "Суспільне Дніпро".
Реклама
Читайте також:
Звуки вибухів у Кривому Розі в ніч проти 5 березня
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні о 01:20.
За півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що з Херсонської області в напрямку Кривого Рогу летять групи ворожих дронів.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама