Взрывы в Кривом Роге 5 марта

Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Кривом Роге прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 марта. В направлении города летели целые группы ударных беспилотников россиян.

Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Кривом Роге в ночь на 5 марта

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в 01:20.

Реклама

За полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Херсонской области в направлении Кривого Рога летят группы вражеских дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:27 карта воздушных тревог выглядит так.

Реклама

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 4 марта взрывы раздавались в Днепре. Враг тоже пытался атаковать город дронами.

Также мы информировали, что в ночь на 3 марта российские оккупанты хотели атаковать Одессу. Там также прозвучала серия взрывов на фоне дроновой атаки.