Взрывы в Кривом Роге 5 марта

В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы в Кривом Роге прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 марта. В направлении города летели целые группы ударных беспилотников россиян.
Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".
Звуки взрывов в Кривом Роге в ночь на 5 марта
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в 01:20.
За полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что из Херсонской области в направлении Кривого Рога летят группы вражеских дронов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:27 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в ночь на 4 марта взрывы раздавались в Днепре. Враг тоже пытался атаковать город дронами.
Также мы информировали, что в ночь на 3 марта российские оккупанты хотели атаковать Одессу. Там также прозвучала серия взрывов на фоне дроновой атаки.
Читайте Новини.LIVE!