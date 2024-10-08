Дмитро Шевчик міг скоїти самогубство — поліція відкрила кримінальне провадження

У Кривому Розі поліція відкрила справу через смерть екскандидата в мери Шевчика
У Кривому Розі проводяться слідчі дії на місці смерті екскандидата в мери та колишнього очільника Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" Дмитра Шевчика. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у вівторок, 8 жовтня.
Розслідування смерті Дмитра Шевчика
У поліції зазначили, що повідомлення про смерть Шевчика на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі надійшло до поліції 8 жовтня.
"Для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що наразі поліцейські збирають речові докази та проводять огляд місця події. Попередньо справу кваліфікували як самогубство.
"За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство", — додали правоохоронці.
Нагадаємо, 8 жовтня тіло Дмитра Шевчика знайшли на турбазі у Кудащівці, що під Кривим Рогом. За попередньою версією, він міг застрелитися з мисливського карабіну "Сайга".
Зазначимо, що Дмитро Шевчик колись очолював Центрального гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК) групи "Метінвест", а у 2020 році він балотувався у мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу". Тоді на виборах переміг Костянтин Павлов, який теж згодом був знайденим мертвим. Дмитро Шевчик перебував у шлюбі та мав трьох синів.
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