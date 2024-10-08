Дмитро Шевчик міг скоїти самогубство — поліція відкрила кримінальне провадження

На місці смерті Дмитра Шевчика працюють правоохоронці. Фото: Нацполіція

У Кривому Розі проводяться слідчі дії на місці смерті екскандидата в мери та колишнього очільника Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" Дмитра Шевчика. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у вівторок, 8 жовтня.

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У поліції зазначили, що повідомлення про смерть Шевчика на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі надійшло до поліції 8 жовтня.

"Для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт", — йдеться у повідомленні.

Гільза від патрона на місці смерті Шевчика. Фото: Нацполіція

Наголошується, що наразі поліцейські збирають речові докази та проводять огляд місця події. Попередньо справу кваліфікували як самогубство.

"За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, 8 жовтня тіло Дмитра Шевчика знайшли на турбазі у Кудащівці, що під Кривим Рогом. За попередньою версією, він міг застрелитися з мисливського карабіну "Сайга".

Зазначимо, що Дмитро Шевчик колись очолював Центрального гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК) групи "Метінвест", а у 2020 році він балотувався у мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу". Тоді на виборах переміг Костянтин Павлов, який теж згодом був знайденим мертвим. Дмитро Шевчик перебував у шлюбі та мав трьох синів.