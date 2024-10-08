Під Кривим Рогом знайшли мертвого Дмитра Шевчика

Дмитро Шевчик. Фото: "Слуга Народу"

Сьогодні, 8 жовтня, у Криворізькій області, у Кудашівці, знайшли мертвим Дмитра Шевчика. Колись він був очільником Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" та балотувався у мери Кривого Рогу.

Про це повідомляють журналісти "Свої".

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Швидка допомога на місці події. Фото: Свої

За повідомленням журналістів "Свої", тіло Дмитра Шевчика знайшли на турбазі у Кудащівці, що під Кривим Рогом. За попередньою версією, він міг застрелитися з мисливського карабіну "Сайга".

Зазначимо, що Дмитро Шевчик колись очолював Центрального гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК) групи "Метінвест", а у 2020 році він балотувався у мери Кривого Рогу від партії "Слуга Народу". Тоді на виборах переміг Костянтин Павлов, який теж згодом був знайденим мертвим. Дмитро Шевчик перебував у шлюбі та мав трьох синів.

Фото з місця події. Фото: Свої

Наразі на місці події працюють правоохоронні органи.

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