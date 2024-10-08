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Под Кривым Рогом зашли мертвым бывшего гендиректора ЦГОКа Дмитрия Шевчика

8 октября 2024 14:15
Анастасия Постоенко - Редактор
Под Кривым Рогом нашли мертвого Дмитрия Шевчика
Дмитрий Шевчик. Фото: "Слуга Народа"
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня, 8 октября, в Криворожской области в Кудашевке нашли мертвым Дмитрия Шевчика. Когда-то он был главой Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест" и баллотировался в мэры Кривого Рога .

Об этом сообщают журналисты "Свої".

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Найден мертвым Дмитрий Шевчик

Дмитрий Шевчик
Скорая помощь на месте происшествия. Фото: Свої

По сообщению журналистов "Свої", тело Дмитрия Шевчика нашли на турбазе в Кудащевке под Кривым Рогом. По предварительной версии он мог застрелиться из охотничьего карабина "Сайга".

Отметим, что Дмитрий Шевчик когда-то возглавлял Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) группы "Метинвест", а в 2020 году он баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Слуга Народа". Тогда на выборах победил Константин Павлов, который тоже впоследствии был найден мертвым. Дмитрий Шевчик состоял в браке и имел трех сыновей.

Дмитрий Шевчик
Фото с места происшествия. Фото: Свої

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, недавно Львовище потрясло жестокое убийство супругов из села Лопатино — неизвестный мужчина застрелил владельцев озер.

А в Киевской области на заказ убили мужчину тремя выстрелами.

Кривой Рог смерть Слуга народа местные депутаты инцидент

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