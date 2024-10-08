Под Кривым Рогом нашли мертвого Дмитрия Шевчика

Дмитрий Шевчик. Фото: "Слуга Народа"

Сегодня, 8 октября, в Криворожской области в Кудашевке нашли мертвым Дмитрия Шевчика. Когда-то он был главой Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест" и баллотировался в мэры Кривого Рога .

Об этом сообщают журналисты "Свої".

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Скорая помощь на месте происшествия. Фото: Свої

По сообщению журналистов "Свої", тело Дмитрия Шевчика нашли на турбазе в Кудащевке под Кривым Рогом. По предварительной версии он мог застрелиться из охотничьего карабина "Сайга".

Отметим, что Дмитрий Шевчик когда-то возглавлял Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) группы "Метинвест", а в 2020 году он баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Слуга Народа". Тогда на выборах победил Константин Павлов, который тоже впоследствии был найден мертвым. Дмитрий Шевчик состоял в браке и имел трех сыновей.

Фото с места происшествия. Фото: Свої

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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