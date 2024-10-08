Дмитрий Шевчик мог совершить самоубийство — полиция открыла уголовное производство

На месте смерти Дмитрия Шевчика работают правоохранители. Фото: Нацполиция

В Кривом Роге проводятся следственные действия на месте смерти экс-кандидата в мэры и бывшего главы Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест" Дмитрия Шевчика. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области во вторник, 8 октября.

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В полиции отметили, что сообщение о смерти Шевчика на одной из баз отдыха в Криворожском районе поступило в полицию 8 октября.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего на месте работают правоохранители, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт", — говорится в сообщении.

Гильза от патрона на месте смерти Шевчика. Фото: Нацполиция

Отмечается, что полицейские собирают вещественные доказательства и проводят осмотр места происшествия. Предварительно дело квалифицировали как самоубийство.

"По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство", — добавили правоохранители.

Напомним, 8 октября тело Дмитрия Шевчика нашли на турбазе в Кудащевке под Кривым Рогом. По предварительной версии, он мог застрелиться из охотничьего карабина "Сайга".

Отметим, что Дмитрий Шевчик когда-то возглавлял Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) группы "Метинвест", а в 2020 году он баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа". Тогда на выборах победил Константин Павлов, который тоже впоследствии был найден мертвым. Дмитрий Шевчик состоял в браке и имел трех сыновей.