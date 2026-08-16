У Кривому Розі після атаки РФ палає промисловість і є жертва

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Росіяни в ніч проти 16 серпня атакували Кривий Ріг балістикою та дронами. Внаслідок ворожих ударів в місті палають промислові об'єкти та вже відомо про жертву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 16 серпня

Після ворожих ударів, які сталися приблизно о 02:04, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про перші деталі наслідків атаки.

"Місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА... Ворог атакував два промислові підприємства. Проводимо аварійно-рятувальну операцію та гасіння пожежі", — йшлося у повідомленнях в Telegram.

Ще через деякий час наслідки атаки підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Окрім того, за його даними, через атаку загинула людина та є постраждалі.

"Ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Атакував промислові об’єкти. Зайнялася пожежа... Одна людина загинула внаслідок нічної атаки ворога на Кривий Ріг. Кількість поранених зросла до 6. Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів", — було сказано в Telegram.

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