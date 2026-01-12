Відео
Головна Новини дня У Кривому Розі лунають вибухи — дрони атакують інфраструктуру

У Кривому Розі лунають вибухи — дрони атакують інфраструктуру

Дата публікації: 12 січня 2026 13:33
Кривий Ріг під атакою Шахедів — пролунали вибухи
Шахедна атака. Фото: кадр з відео

У Кривому Розі знову 12 січня було зафіксовано атаку ворожих ударних безпілотників. Місто перебуває під атакою дронів, мешканці чули серію потужних вибухів.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

Читайте також:

Кривий Ріг під атакою дронів 12 січня

У ПС ЗСУ застерігали про загрозу дронів о 13:07.

Повідомлення. Фото: скриншот

Зазначається, що під ударом опинилися об'єкти інфраструктури. На момент повідомлення загроза з повітря зберігається, інформація щодо наслідків уточнюється. В регіоні була оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 12 січня. Фото: скриншот

Жителів закликають залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Кривому Розі тривають відновлювальні роботи після атаки РФ на об'єкти енергетики, що призвела до масового відключення електроенергії.

Також у ПС ЗСУ підсумували наслідки атаки Росії по Україні за добу 11 грудня.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
