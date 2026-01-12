Кривой Рог под атакой Шахедов — прогремели взрывы

Шахедная атака. Фото: кадр из видео

В Кривом Роге снова 12 января была зафиксирована атака вражеских ударных беспилотников. Город находится под атакой дронов, жители слышали серию мощных взрывов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Реклама

Читайте также:

Кривой Рог под атакой дронов 12 января

В ПС ВСУ предостерегали об угрозе дронов в 13:07.

Сообщение. Фото: скриншот

Отмечается, что под ударом оказались объекты инфраструктуры. На момент сообщения угроза с воздуха сохраняется, информация о последствиях уточняется. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог 12 января. Фото: скриншот

Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

Напомним, в Кривом Роге продолжаются восстановительные работы после атаки РФ на объекты энергетики, которая привела к массовому отключению электроэнергии.

Также в ВС ВСУ подытожили последствия атаки России по Украине за сутки 11 декабря.