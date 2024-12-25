ЗРПК "Панцир-С1" у Криму привели в бойову готовність

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму в бойове положення привели ЗРПК "Панцир-С1". Він розташований в місті Інкерман Бахчисарайського району.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" у середу, 25 грудня.

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Зазначається, що зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на Зеленій гірці в Інкермані приведено з похідного в бойове положення.

"У комплексу приведено у вертикальне положення та включено радіолокаційну станцію. Це може свідчити як про цілі в повітрі, так і про тренування розрахунку ЗРПК", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідники партизанського руху "АТЕШ" виявили у тимчасово окупованому Криму російську базу, яка контролює повітряний простір півострова. На її території розташована спеціальна техніка для моніторингу.

Росіяни активно укріплюють Кримський міст різноманітними спорудами. Серед них є й така, що має вигляд як паралельний перехід. Але напевне сказати, що це, можна буде лише після завершення робіт.