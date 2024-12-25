ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму привели в боевую готовность

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фото иллюстративное: росЗМІ

Во временно оккупированном Крыму в боевое положение привели ЗРПК "Панцирь-С1". Он расположен в Инкермане Бахчисарайского района.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер" в среду, 25 декабря.

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Отмечается, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на Зеленой горке в Инкермане приведен из производного в боевое положение.

"У комплекса приведено в вертикальное положение и включена радиолокационная станция. Это может свидетельствовать как о целях в воздухе, так и о тренировках расчета ЗРПК", — говорится в сообщении.

Напомним, разведчики партизанского движения "АТЕШ" обнаружили во временно оккупированном Крыму российскую базу, контролирующую воздушное пространство полуострова. На ее территории находится специальная техника для мониторинга.

Россияне активно укрепляют Крымский мост разнообразными постройками. Среди них есть и имеющая вид как параллельный переход. Но наверняка сказать, что это можно будет только после завершения работ.