У Кремлі заявили, що не чекають на виконання домовленостей Анкориджа

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Кремлі заявили, що не розраховують на виконання домовленостей, досягнутих в Анкориджі. Також там стверджують, що продовжують рухатися до власних політичних цілей. Водночас у Москві звинуватили іншу сторону у невиконанні частини домовленостей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на коментар Ушакова для російських ЗМІ.

Заява Кремля щодо так званих "домовленостей Анкориджа"

У Кремлі зробили заяву щодо результатів переговорів, які раніше відбулися в Анкориджі. Там фактично визнали, що не очікують реалізації досягнутих тоді домовленостей і зосереджуються на власних цілях.

Позицію Москви озвучив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Пояснюючи підхід Кремля, він заявив:

"Ми не чекаємо на виконання цих домовленостей, ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на реалізацію наших власних цілей".

Водночас Ушаков наполягає, що російська сторона нібито не відступає від попередніх позицій, озвучених під час переговорів в Анкориджі. За його словами, ці підходи залишаються незмінними.

Коментуючи виконання домовленостей, він також заявив, що одна зі сторін їх нібито дотримується, а інша — ні. При цьому конкретних країн він не назвав, але зазначив:

"Наразі одна сторона, як і раніше, дотримується тих домовленостей, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, судячи з усього, про що вже можна сказати зараз, виявилася не зовсім здатною пройти свою частину шляху, виконати домовленості".

Окремо Ушаков також згадав саміт G7, заявивши, що під час нього Президента США Дональда Трампа нібито намагалися переконати змінити підхід до російсько-українських домовленостей, поширюючи на його адресу "шкідливі ідеї" щодо ситуації в Україні.

Зауважимо, що домовленості Анкориджа — це неофіційна назва домовленостей, які, за повідомленнями медіа та заявами російської сторони, нібито були досягнуті під час зустрічі Президента США Дональда Трампа і Путіна 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж (штат Аляска, США).

Йдеться про попередні політичні та дипломатичні "розуміння" щодо можливих підходів до врегулювання війни Росії проти України. За різними джерелами й коментарями сторін, ці обговорення могли стосуватися умов припинення бойових дій, зокрема територіальних питань та замороження лінії фронту, але офіційного підтвердженого та оприлюдненого документа з чіткими умовами не існує.

Україна та західні партнери не визнавали ці "домовленості" як юридично обов’язкові або узгоджені міжнародні угоди. Саме тому термін "Анкоридж" у подальших заявах часто використовується радше як політичне посилання на той саміт і пов’язані з ним можливі неформальні домовленості, а не як офіційний договір.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у можливе відновлення мирних переговорів щодо завершення війни. Водночас він наголосив, що діалог має відбуватися за обов’язкової участі міжнародних партнерів, зокрема ЄС і США. Також Україна розраховує на надійні гарантії безпеки.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп заявляв про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Путіна. За даними Politico, він пов’язує таку підтримку з очікуваннями від європейських союзників щодо Ірану.