США скасували переговори з Росією щодо нормалізації відносин – МЗС РФ

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Переговори РФ та США щодо врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах зірвалися. Ініціатором скасування зустрічі стала американська сторона.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова на платформі Х в понеділок, 16 червня.

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Захарова зазначила, що консультації, які мали стосуватися зменшення "взаємних подразників" у роботі посольств та повернення до нормального дипломатичного діалогу, не відбудуться через рішення Вашингтона.

"Сподіваємося, що пауза не затягнеться надовго", — написала вона.

Повідомлення МЗС РФ в Х

Раніше російський президент Володимир Путін зізнався, що сенс існування Росії у тому, щоб вести безкінечні війни й убивати людей.

Також ми писали, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.