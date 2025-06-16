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У Кремлі скаржаться, що США скасували важливі переговори з РФ

16 червня 2025 19:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
США скасували переговори з Росією щодо нормалізації відносин – МЗС РФ
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Переговори РФ та США щодо врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах зірвалися. Ініціатором скасування зустрічі стала американська сторона.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова на платформі Х в понеділок, 16 червня.

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Захарова зазначила, що консультації, які мали стосуватися зменшення "взаємних подразників" у роботі посольств та повернення до нормального дипломатичного діалогу, не відбудуться через рішення Вашингтона.

"Сподіваємося, що пауза не затягнеться надовго", — написала вона.

Переговори РФ та США
Повідомлення МЗС РФ в Х

Раніше російський президент Володимир Путін зізнався, що сенс існування Росії у тому, щоб вести безкінечні війни й убивати людей.

Також ми писали, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

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