У Кремлі скаржаться, що США скасували важливі переговори з РФ
Переговори РФ та США щодо врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах зірвалися. Ініціатором скасування зустрічі стала американська сторона.
Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова на платформі Х в понеділок, 16 червня.
Зустріч РФ та США
Захарова зазначила, що консультації, які мали стосуватися зменшення "взаємних подразників" у роботі посольств та повернення до нормального дипломатичного діалогу, не відбудуться через рішення Вашингтона.
"Сподіваємося, що пауза не затягнеться надовго", — написала вона.
Раніше російський президент Володимир Путін зізнався, що сенс існування Росії у тому, щоб вести безкінечні війни й убивати людей.
Також ми писали, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
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