Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Кремле жалуются, что США отменили важные переговоры с РФ arrow

В Кремле жалуются, что США отменили важные переговоры с РФ

16 июня 2025 19:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
США отменили переговоры с Россией по нормализации отношений — МИД РФ
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Переговоры РФ и США по урегулированию напряженности в двусторонних отношениях сорвались. Инициатором отмены встречи стала американская сторона.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на платформе Х в понедельник, 16 июня.

Реклама
Читайте также:

Встреча РФ и США

Захарова отметила, что консультации, которые должны были касаться уменьшения "взаимных раздражителей" в работе посольств и возвращения к нормальному дипломатическому диалогу, не состоятся из-за решения Вашингтона.

"Надеемся, что пауза не затянется надолго", — написала она.

Переговори РФ та США
Сообщение МИД РФ в Х

Ранее российский президент Владимир Путин признался, что смысл существования России в том, чтобы вести бесконечные войны и убивать людей.

Также мы писали, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 14 июня, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

США владимир путин переговоры МИД Кремль Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации