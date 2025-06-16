США отменили переговоры с Россией по нормализации отношений — МИД РФ

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

Переговоры РФ и США по урегулированию напряженности в двусторонних отношениях сорвались. Инициатором отмены встречи стала американская сторона.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на платформе Х в понедельник, 16 июня.

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Встреча РФ и США

Захарова отметила, что консультации, которые должны были касаться уменьшения "взаимных раздражителей" в работе посольств и возвращения к нормальному дипломатическому диалогу, не состоятся из-за решения Вашингтона.

"Надеемся, что пауза не затянется надолго", — написала она.

Сообщение МИД РФ в Х

Ранее российский президент Владимир Путин признался, что смысл существования России в том, чтобы вести бесконечные войны и убивать людей.

Также мы писали, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 14 июня, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.