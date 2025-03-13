Рятувальники дістали жінку з-під завалів у Костянтинівці — відео

Рятувальники дістали жінку. Фото: скриншот з відео

Російські війська ввечері в середу, 12 березня, завдали ударів авіаційними бомбами по місту Костянтинівка Донецької області. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка перебувала там майже добу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Обстріл Костянтинівки 12 березня

У Костянтинівці рятувальники разом з поліцією розбирали завали 20 годин, аби знайти людей. Таким чином, майже через добу вони дістали жінку, якій вдалося вижити під завалами зруйнованої КАБами дев’ятиповерхівки.

Постраждалу від російського обстрілу одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні.

В ДСНС додали, що за час проведення аварійно-рятувальних робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.

Скриншот допису ДСНС

Що відомо про обстріл Костянтинівки 12 березня

Вчора російські війська здійснили масований авіаудар по Костянтинівці, скинувши 11 авіабомб на житлові райони міста. Відомо про двох загиблих та щонайменше вісьмох поранених.

Було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, деякі з яких загорілися, внаслідок чого люди опинилися заблокованими.

Нагадаємо, днями окупанти скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку, внаслідок чого постраждали місцеві мешканці.

Також ворог обстріляв Дружківку Донецької області, там поранення отримали 12 цивільних.