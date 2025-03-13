Спасатели достали женщину из-под завалов в Константиновке — видео

Спасатели достали женщину. Фото: скриншот видео

Российские войска вечером в среду, 12 марта, нанесли удары авиационными бомбами по городу Константиновка Донецкой области. Сегодня спасатели достали из-под завалов женщину, которая находилась там почти сутки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Обстрел Константиновки 12 марта

В Константиновке спасатели вместе с полицией разбирали завалы 20 часов, чтобы найти людей. Таким образом, почти через сутки они достали женщину, которой удалось выжить под завалами разрушенной КАБами девятиэтажки.

Пострадавшую от российского обстрела сразу передали парамедикам Национальной полиции и транспортировали в больницу.

В ГСЧС добавили, что за период проведения аварийно-спасательных работ было разобрано 2,5 тонны строительных конструкций.

Скриншот поста ГСЧС

Что известно об обстреле Константиновки 12 марта

Вчера российские войска совершили массированный авиаудар по Константиновке, сбросив 11 авиабомб на жилые районы города. Известно о двух погибших и по меньшей мере восьми раненых.

Были повреждены многоэтажки и частные дома, некоторые из которых загорелись, в результате чего люди оказались заблокированными.

Напомним, на днях оккупанты сбросили пять авиабомб на Константиновку, в результате чего пострадали местные жители.

Также враг обстрелял Дружковку Донецкой области, там ранения получили 12 гражданских.