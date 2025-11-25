Відео
У команді "Холостяка" відповіли, чи можна учасницям мати телефон

У команді "Холостяка" відповіли, чи можна учасницям мати телефон

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:23
Оновлено: 20:24
Шоу Холостяк 14 — чи дозволено учасницям мати телефони
Учасниці шоу "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb

Під час участі в романтичному реаліті-шоу "Холостяк" учасницям доводиться не лише змінювати обстановку, а й відмовлятися від звичних речей. Так, наприклад, свої мобільні телефони дівчата залишають поза знімальним майданчиком.

Про це розповіли редакторки шоу під час розмови з акторкою Наталкою Денисенко.

Як розповіла команда шоу, від першого до останнього епізоду дівчатам заборонено мати при собі власний телефон. Однак можливість зв'язатися із рідними все ж є.

"Дівчата за день до того, як знімається перша вечірка, приїжджають з валізами на канал, і на каналі в них є такі іменні папки, куди вони кладуть телефон, зарядку, всі документи. Це все зберігається в сейфі на каналі. Вони ще пишуть списочок усіх важливих контактів на листочку. Він є у двох екземплярах — один у дівчат, один у нас, — в разі, якщо треба зателефонувати", — розповіли у команді.

Щоправда, багато часу на розмови учасниці не мають. За словами редакторів, вони більше зосереджені на побаченнях із холостяком і знімальному процесі.

"Немає часу дзвонити. Там побачення з Тарасом несуться, куди дзвонити. Закінчуються переважні зйомки у нас дуже пізно ввечері", — розповіли редакторки.

Нагадаємо, що учасниці попередніх сезонів скаржилися після участі в шоу на дуже суворі умови продюсерів. За словами дівчат, під час знімань їм не дозволяли навіть дивитися телевізор і читати книжки, аби не відволікатися від стосунків з холостяком.

Натомість нещодавно ведучий шоу Григорій Решетнік показав, що учасниці цього сезону можуть спокійно дивитися телевізор.

А також редакторка "Холостяка" розповіла про несподівану появу ще одного Тараса на проєкті.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
