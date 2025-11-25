Шоу Холостяк 14 — чи дозволено учасницям мати телефони

У команді "Холостяка" відповіли, чи можна учасницям мати телефон
Під час участі в романтичному реаліті-шоу "Холостяк" учасницям доводиться не лише змінювати обстановку, а й відмовлятися від звичних речей. Так, наприклад, свої мобільні телефони дівчата залишають поза знімальним майданчиком.
Про це розповіли редакторки шоу під час розмови з акторкою Наталкою Денисенко.
Учасницям "Холостяка" заборонено брати телефони на знімання
Як розповіла команда шоу, від першого до останнього епізоду дівчатам заборонено мати при собі власний телефон. Однак можливість зв'язатися із рідними все ж є.
"Дівчата за день до того, як знімається перша вечірка, приїжджають з валізами на канал, і на каналі в них є такі іменні папки, куди вони кладуть телефон, зарядку, всі документи. Це все зберігається в сейфі на каналі. Вони ще пишуть списочок усіх важливих контактів на листочку. Він є у двох екземплярах — один у дівчат, один у нас, — в разі, якщо треба зателефонувати", — розповіли у команді.
Щоправда, багато часу на розмови учасниці не мають. За словами редакторів, вони більше зосереджені на побаченнях із холостяком і знімальному процесі.
"Немає часу дзвонити. Там побачення з Тарасом несуться, куди дзвонити. Закінчуються переважні зйомки у нас дуже пізно ввечері", — розповіли редакторки.
Нагадаємо, що учасниці попередніх сезонів скаржилися після участі в шоу на дуже суворі умови продюсерів. За словами дівчат, під час знімань їм не дозволяли навіть дивитися телевізор і читати книжки, аби не відволікатися від стосунків з холостяком.
Натомість нещодавно ведучий шоу Григорій Решетнік показав, що учасниці цього сезону можуть спокійно дивитися телевізор.
А також редакторка "Холостяка" розповіла про несподівану появу ще одного Тараса на проєкті.
Читайте Новини.LIVE!