В команде "Холостяка" ответили, можно ли участницам иметь телефон

В команде "Холостяка" ответили, можно ли участницам иметь телефон

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 20:23
обновлено: 20:24
Шоу Холостяк 14 - разрешено ли участницам иметь телефоны
Участницы шоу "Холостяк-14". Фото: instagram.com/holostyakstb

Во время участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк" участницам приходится не только менять обстановку, но и отказываться от привычных вещей. Так, например, свои мобильные телефоны девушки оставляют вне съемочной площадки.

Об этом рассказали редакторы шоу во время разговора с актрисой Натальей Денисенко.

Читайте также:

Участницам "Холостяка" запрещено брать телефоны на съемки

Как рассказала команда шоу, от первого до последнего эпизода девушкам запрещено иметь при себе собственный телефон. Однако возможность связаться с родными все же есть.

"Девушки за день до того, как снимается первая вечеринка, приезжают с чемоданами на канал, и на канале у них есть такие именные папки, куда они кладут телефон, зарядку, все документы. Это все хранится в сейфе на канале. Они еще пишут списочек всех важных контактов на листочке. Он есть в двух экземплярах - один у девушек, один у нас, — в случае, если надо позвонить", — рассказали в команде.

Правда, много времени на разговоры у участниц нет. По словам редакторов, они больше сосредоточены на свиданиях с холостяком и съемочном процессе.

"Нет времени звонить, там свидания с Тарасом несутся, куда звонить. Заканчиваются преимущественные съемки у нас очень поздно вечером", — рассказали редакторы.

Напомним, что участницы предыдущих сезонов жаловались после участия в шоу на очень суровые условия продюсеров. По словам девушек, во время съемок им не разрешали даже смотреть телевизор и читать книги, чтобы не отвлекаться от отношений с холостяком.

Зато недавно ведущий шоу Григорий Решетник показал, что участницы этого сезона могут спокойно смотреть телевизор.

А также редактор "Холостяка" рассказала о неожиданном появлении еще одного Тараса на проекте.

шоу Холостяк телефоны шоу телевидение телеканал "СТБ"
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
