Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На проекте "Холостяк" появился еще один Тарас — реакция девушек

На проекте "Холостяк" появился еще один Тарас — реакция девушек

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 00:36
обновлено: 00:36
На проекте "Холостяк", кроме Цымбалюка, есть еще один Тарас — кто он
Тарас Цымбалюк. Фото: taras.tsymbaliuk/Instagram

На проекте "Холостяк", кроме главного героя Тараса Цымбалюка, есть еще один Тарас. Речь идет об операторе.

Об этом во время разговора с актрисой Наталкой Денисенко сообщила информационный продюсер Наталья Латвийская.

Реклама
Читайте также:

Реакция девушек на упоминание имени Тараса

По словам информационного продюсера, участницы настолько восхищаются холостяком, что мгновенно начинают действовать, как только слышат его имя.

"Я захожу в комнату к девушкам и говорю в рацию: "Тарас, заходи!" Там просто такая реакция. Там, мне кажется, давление поднимается. Сразу: кто лежит, встает, кто ненакрашенный, бежит красить губы. Просто представь, даже имя так на них влияет", — отметила Латвийская.

Напомним, участницам шоу "Холостяк" разрешили во время участия в проекте смотреть телевизор. Девушки, которые участвовали в предыдущих сезонах шоу, жаловались на отсутствие досуга.

Также мы сообщали, что в шестом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" покинула Юлия Коренюк. Девушка решила уйти с проекта, потому что скучала по сыну и думала, что Тарас не проявляет к ней достаточного интереса.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк актеры Наталка Денисенко романтика телеканал "СТБ"
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации