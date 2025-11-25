На проекте "Холостяк", кроме Цымбалюка, есть еще один Тарас — кто он

На проекте "Холостяк" появился еще один Тарас — реакция девушек
На проекте "Холостяк", кроме главного героя Тараса Цымбалюка, есть еще один Тарас. Речь идет об операторе.
Об этом во время разговора с актрисой Наталкой Денисенко сообщила информационный продюсер Наталья Латвийская.
Реакция девушек на упоминание имени Тараса
По словам информационного продюсера, участницы настолько восхищаются холостяком, что мгновенно начинают действовать, как только слышат его имя.
"Я захожу в комнату к девушкам и говорю в рацию: "Тарас, заходи!" Там просто такая реакция. Там, мне кажется, давление поднимается. Сразу: кто лежит, встает, кто ненакрашенный, бежит красить губы. Просто представь, даже имя так на них влияет", — отметила Латвийская.
Напомним, участницам шоу "Холостяк" разрешили во время участия в проекте смотреть телевизор. Девушки, которые участвовали в предыдущих сезонах шоу, жаловались на отсутствие досуга.
Также мы сообщали, что в шестом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" покинула Юлия Коренюк. Девушка решила уйти с проекта, потому что скучала по сыну и думала, что Тарас не проявляет к ней достаточного интереса.
