На проекте "Холостяк", кроме Цымбалюка, есть еще один Тарас — кто он

На проекте "Холостяк", кроме главного героя Тараса Цымбалюка, есть еще один Тарас. Речь идет об операторе.

Об этом во время разговора с актрисой Наталкой Денисенко сообщила информационный продюсер Наталья Латвийская.

Реакция девушек на упоминание имени Тараса

По словам информационного продюсера, участницы настолько восхищаются холостяком, что мгновенно начинают действовать, как только слышат его имя.

"Я захожу в комнату к девушкам и говорю в рацию: "Тарас, заходи!" Там просто такая реакция. Там, мне кажется, давление поднимается. Сразу: кто лежит, встает, кто ненакрашенный, бежит красить губы. Просто представь, даже имя так на них влияет", — отметила Латвийская.

