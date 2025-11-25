На проєкті "Холостяк", крім Цимбалюка, є ще один Тарас — хто він

Тарас Цимбалюк. Фото: taras.tsymbaliuk/Instagram

На проєкті "Холостяк", крім головного героя Тараса Цимбалюка, є ще один Тарас. Йдеться про оператора.

Про це під час розмови з акторкою Наталкою Денисенко повідомила інформаційна продюсерка Наталія Латвійська.

Реакція дівчат на згадування ім'я Тараса

За словами інформаційної продюсерки, учасниці настільки захоплюються холостяком, що миттєво починають діяти, щойно чують його ім'я.

"Я заходжу в кімнату до дівчат і кажу в рацію: "Тарасе, заходь!" Там просто така реакція. Там, мені здається, тиск підіймається. Одразу: хто лежить, встає, хто ненафарбований, біжить фарбувати губи. Просто уяви, навіть ім'я так на них впливає", — зазначила Латвійська.

