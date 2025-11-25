Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На проєкті "Холостяк" з'явився ще один Тарас — реакція дівчат

На проєкті "Холостяк" з'явився ще один Тарас — реакція дівчат

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 00:36
Оновлено: 00:36
На проєкті "Холостяк", крім Цимбалюка, є ще один Тарас — хто він
Тарас Цимбалюк. Фото: taras.tsymbaliuk/Instagram

На проєкті "Холостяк", крім головного героя Тараса Цимбалюка, є ще один Тарас. Йдеться про оператора.

Про це під час розмови з акторкою Наталкою Денисенко повідомила інформаційна продюсерка Наталія Латвійська

Реклама
Читайте також:
@frisegangdogs

Розповідали Наталці Денисенко закадрові таємнички😂🌹🌹🌹#холостяк #холостяк14

♬ оригинальный звук - Натали

Реакція дівчат на згадування ім'я Тараса

За словами інформаційної продюсерки, учасниці настільки захоплюються холостяком, що миттєво починають діяти, щойно чують його ім'я.

"Я заходжу в кімнату до дівчат і кажу в рацію: "Тарасе, заходь!" Там просто така реакція. Там, мені здається, тиск підіймається. Одразу: хто лежить, встає, хто ненафарбований, біжить фарбувати губи. Просто уяви, навіть ім'я так на них впливає", — зазначила Латвійська.

Нагадаємо, учасницям шоу "Холостяк" дозволили під час участі у проєкті дивитися телевізор. Дівчата, які брали участь у попередніх сезонах шоу, скаржилися на відсутність дозвілля.

Також ми повідомляли, що в шостому випуску 14-го сезону шоу "Холостяк" покинула Юлія Коренюк. Дівчина вирішила піти із проєкту, бо сумувала за сином і гадала, що Тарас не проявляє до неї достатньої зацікавленості.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк актори Наталка Денисенко романтика телеканал "СТБ"
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації