На Івано-Франківщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК

Українські військовослужбовці. Фото: Івано-Франківський ТЦК

На Івано-Франківщині у Коломиї чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК. Один працівник був госпіталізований, а інший отримав поранення грудної клітки.

Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки у понеділок, 10 березня.

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У Коломиї чоловік напав на працівників ТЦК

Зазначається, що у понеділок, 10 березня, в Івано-Франківській області чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Це сталося під час перевезення військовозобов'язаного до Коломийського РТЦК та СП.

Інцидент стався у транспортному засобі. Один з військових отримав два ножові поранення в шию, інший — одне в грудну клітку.

"Після нападу військовозобов'язаний втік, однак завдяки роботі правоохоронних органів його оперативно затримали працівники Коломийського районного відділу поліції. На місці працює слідчо-оперативна група. Вони розглядають питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — повідомили у ТЦК.

Військового, якого двічі вдарили ножем у шию, госпіталізували. Його стан — середньої важкості. У ТЦК зазначили, що загрози його життю немає. Другий військовий з пораненням грудної клітки від госпіталізації відмовився. Він отримав легкі травми.

Чоловіку може загрожувати покарання від 9 до 15 років ув’язнення або довічний термін позбавлення волі. Крім того, за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Скриншот допису Івано-Франківського ТЦК

Нагадаємо, що днями у соцмережах оприлюднили відео зі звинуваченнями військовослужбовців ТЦК у тому, що вони нібито розбили автомобіль чоловіка. Також один з працівників центру комплектування, за словами авторки відео, вчинив стрілянину.

Раніше у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили про те, що один з військовозобов'язаних помер. За цим фактом розпочали службове розслідування.