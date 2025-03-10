На Ивано-Франковщине мужчина с ножом напал на работников ТЦК

Украинские военнослужащие. Фото: Ивано-Франковский ТЦК

На Ивано-Франковщине в Коломые мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК. Один работник был госпитализирован, а другой получил ранение грудной клетки.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки в понедельник, 10 марта.

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В Коломые мужчина напал на работников ТЦК

Отмечается, что в понедельник, 10 марта, в Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. Это произошло во время перевозки военнообязанного в Коломыйский РТЦК и СП.

Инцидент произошел в транспортном средстве. Один из военных получил два ножевых ранения в шею, другой — одно в грудную клетку.

"После нападения военнообязанный сбежал, однако благодаря работе правоохранительных органов его оперативно задержали сотрудники Коломыйского районного отдела полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Они рассматривают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", — сообщили в ТЦК.

Военного, которого дважды ударили ножом в шею, госпитализировали. Его состояние — средней тяжести. В ТЦК отметили, что угрозы его жизни нет. Второй военный с ранением грудной клетки от госпитализации отказался. Он получил легкие травмы.

Мужчине может грозить наказание от 9 до 15 лет заключения или пожизненный срок лишения свободы. Кроме того, за препятствование законной деятельности ВСУ, мужчине грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Скриншот сообщения Ивано-Франковского ТЦК

Напомним, что на днях в соцсетях обнародовали видео с обвинениями военнослужащих ТЦК в том, что они якобы разбили автомобиль мужчины. Также один из работников центра комплектования, по словам автора видео, устроил стрельбу.

Ранее в Кременчугском территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили о том, что один из военнообязанных умер. По данному факту начали служебное расследование.