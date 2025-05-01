КНДР будує міст до Росії — влада пояснила для чого

Будівництво мосту в Росії. Фото: росЗМІ

Північна Корея вважає будівництво нового автомобільного мосту через річку Тюмень, який з’єднає її з Росією, важливим кроком у зміцненні двосторонніх відносин. Переговори про цей проєкт тривали роками, однак остаточної домовленості було досягнуто під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяна у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

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В Північній Кореї міст назвали "значним кроком" у розвитку інфраструктури, який "має створити надійну основу для економічного співробітництва між двома державами". У заяві також йдеться про перспективи громадян, розвитку туризму та збільшення товарообігу.

"Це забезпечує суттєві гарантії для створення і зміцнення... важливої інфраструктури для економічного співробітництва і для активізації двостороннього співробітництва, включаючи подорожі людей, туризм і обіг товарів", — заявили в телеграфному агентстві КНДР.

Тим часом Південнокорейські парламентарі, посилаючись на дані власної розвідки, вказують, що Північна Корея, ймовірно, отримує від Росії як економічну, так і військову допомогу в обмін на постачання зброї для війни в Україні.

За цими ж даними, Пхеньян і Москва обговорюють модернізацію промисловості КНДР у 14 ключових секторах, включаючи металургію, енергетику, авіаційну галузь та туризм.

Нагадаємо, вчора, 30 квітня, стало відомо, що Росія та КНДР узгодили початок будівництво мосту через річку Тюмень.

Також в КНДР зробили офіційну заяву щодо присутності військ в Росії. Там визнали, що північнокорейські війська воюють на боці Росії.